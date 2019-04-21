Памела Андерсон у новій пікантній фотосесії зі своїм нареченим

51-річна голлівудська актриса і зірка Playboy Памела Андерсон знялася у відвертій фотосесії зі своїм коханим 33-річним французьким футболістом Аділем Рамі.

На ефектних знімках для іспанського журналу Intimately Памела і Аділь виглядають вельми органічно і пристрасно, показуючи, що їх зовсім не бентежить різниця у віці.

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Актриса може похвалитися розкішною підтягнутою фігурою, тому сміливо позує у відвертих нарядах, купальниках і білизні. Знімки пари також прикрасили обкладинку глянцю. До слова, для Андерсон це буде вже четвертий шлюб.

Тим часом супермодель Наомі Кемпбелл прикрасила нову обкладинку знаменитого модного журналу Vogue Japan. Випуск присвячений природній красі у всьому її різноманітті, і Чорна пантера – вельми вдала кандидатура.

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