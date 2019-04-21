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Памела Андерсон у новій пікантній фотосесії зі своїм нареченим

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Актриса може похвалитися розкішною підтягнутою фігурою - фото 1
Актриса може похвалитися розкішною підтягнутою фігурою / Besthqwall

51-річна голлівудська актриса і зірка Playboy Памела Андерсон знялася у відвертій фотосесії зі своїм коханим 33-річним французьким футболістом Аділем Рамі.

На ефектних знімках для іспанського журналу Intimately Памела і Аділь виглядають вельми органічно і пристрасно, показуючи, що їх зовсім не бентежить різниця у віці.

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Актриса може похвалитися розкішною підтягнутою фігурою, тому сміливо позує у відвертих нарядах, купальниках і білизні. Знімки пари також прикрасили обкладинку глянцю. До слова, для Андерсон це буде вже четвертий шлюб.

Памела Андерсон у новій пікантній фотосесії зі своїм нареченим - фото 322978

Памела Андерсон у новій пікантній фотосесії зі своїм нареченим - фото 322979

Памела Андерсон у новій пікантній фотосесії зі своїм нареченим - фото 322980

Памела Андерсон у новій пікантній фотосесії зі своїм нареченим - фото 322981

Памела Андерсон у новій пікантній фотосесії зі своїм нареченим - фото 322982

Тим часом супермодель Наомі Кемпбелл прикрасила нову обкладинку знаменитого модного журналу Vogue Japan. Випуск присвячений природній красі у всьому її різноманітті, і Чорна пантера – вельми вдала кандидатура.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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