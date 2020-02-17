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Сексуальний ангел: модель Victoria's Secret показала звабливі форми (відео)

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Жизель Олівейра топлес - фото 1
Жизель Олівейра топлес

Розкішна модель Жизель Олівейра розбурхала мережу новою зйомкою, для якої позувала лише у білих джинсах. Виглядає дуже спокусливо!

26-річа бразильська модель та ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра підкорює серця не лише у рекламах та модних шоу, а й на своєму акаунті в соціальній мережі Instagram. Там за гарячою красунею стежать понад мільйон осіб, адже вона частенько публікує фото зі свого життя та роботи.

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Недавно дівчина постала у кількох нових зйомках, для одної з яких роздяглась до джинсів. Жизель потішила фанатів не лише розкішними фото топлес, а й коротеньким відео.

Сексуальний ангел: модель Victoria's Secret показала звабливі форми (відео) - фото 386608

Сексуальний ангел: модель Victoria's Secret показала звабливі форми (відео) - фото 386611
Варто відзначити, що дівчина чудово виглядає і в купальниках, і в боді, які лише підкреслюють її струнку фігуру та ангельську вроду.

Сексуальний ангел: модель Victoria's Secret показала звабливі форми (відео) - фото 386607

Сексуальний ангел: модель Victoria's Secret показала звабливі форми (відео) - фото 386609

Сексуальний ангел: модель Victoria's Secret показала звабливі форми (відео) - фото 386610

Сексуальний ангел: модель Victoria's Secret показала звабливі форми (відео) - фото 386612

Джерело фото: instagram.com/giizeleoliveira

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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