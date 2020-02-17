Сексуальний ангел: модель Victoria's Secret показала звабливі форми (відео)

Розкішна модель Жизель Олівейра розбурхала мережу новою зйомкою, для якої позувала лише у білих джинсах. Виглядає дуже спокусливо!

26-річа бразильська модель та ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра підкорює серця не лише у рекламах та модних шоу, а й на своєму акаунті в соціальній мережі Instagram. Там за гарячою красунею стежать понад мільйон осіб, адже вона частенько публікує фото зі свого життя та роботи.

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Недавно дівчина постала у кількох нових зйомках, для одної з яких роздяглась до джинсів. Жизель потішила фанатів не лише розкішними фото топлес, а й коротеньким відео.



Варто відзначити, що дівчина чудово виглядає і в купальниках, і в боді, які лише підкреслюють її струнку фігуру та ангельську вроду.

Джерело фото: instagram.com/giizeleoliveira

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