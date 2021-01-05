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MARUV перевтілилася на гарячу блондинку: спокусливе відео

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MARUV - фото 1
MARUV / instagram

Епатажна MARUV, яка часто стає об'єктом критики хейтерів через свої дуже відверті костюми, виклала в мережу відео з репетиції.

Співачка, на якій надіті звичайні шорти і футболка, репетирує танець: відео вона виклала в сторіз в Instagram.

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А от колір її волосся кардинально змінився: глядачі звикли бачити її в образі брюнетки, а на відео Анна Корсун – блондинка. Правда, з темним корінням волосся.

Нагадаємо, що Анна Корсун надягає відверті костюми не тільки під час виступів. Так, будучи запрошеною в журі шоу Суперстар, співачка прийшла в мінімалістичному вбранні: корсеті, панчохах з підтяжками, в мереживному поясі і у взутті на величезній платформі. У коментарях до фотографій, які співачка виклала в соцмережу, в топ вийшов такий коментар: "Бідолаха постійно в одних трусах".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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