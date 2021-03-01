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Порнозірка Дженіс Гріффіт відверто розповіла про особисте життя (18+)
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Популярна порноакторка Дженіс Гріффіт, яку нещодавно видалили з додатків для знайомств, розповіла про деталі свого особистого життя. І зіркам фільмів для дорослих не так легко шукати другу половинку.
25-річна американська порноакторка та модель Дженіс Гріффіт поділилась виданню GQ деталями свого особистого життя. Дівчина вже встигла опинитись у неприємній ситуації через додаток для знайомств, який видалив її профіль, адже вважав її "фейком". А в реальному житті через пандемію знайти собі партнера не так легко. Особливо, якщо йдеться про зірок стрічок з рейтингом 18+.
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За словами Дженіс, вона почала працювати у порноіндустрії з 18 років. Ще тоді дівчина була закохана по самі вуха у хлопця, з яким познайомилась ще у 15. Але пара розійшлась, що стало ударом для моделі.
"Розбите серце – це весело. Цікаво хотіти стати кращою версією себе після розлучення. Коли твоя помста подається ще гарячою", – ділиться акторка. Хоч стосунки і не складались, але вона зізнається, що дружить з багатьма людьми, з якими мала інтим.
Хоч Дженіс ще не вдалось знайти того єдиного, але у неї вдосталь шанувальників. Її профіль постійно заповнений кокетливими повідомленнями, але зірка не у захваті від "брудних жартів у перших же реченнях".
Гріффіт доволі вибаглива до партнерів, але все ще вірить у кохання. Поки вона не поспішає заводити нові стосунки, але відкрита для зустрічей у майбутньому.
"Якщо я засну на дивані, мені потрібно, щоб він відніс мене до ліжка та накрив ковдрою. Я думаю, це моя мова любові", – ділиться акторка.
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