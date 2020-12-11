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Найгарячіша гравець у покер розбурхала мережу фото у ліжку (18+)

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Сара Андервуд у піжамі - фото 1
Сара Андервуд у піжамі / instagram.com/saraunderwood

Одна із найбільш привабливих гравців у покер Сара Андервуд знову привернула увагу шанувальників пікантними знімками у піжамі. Ця дівчина має чудовий вигляд у будь-якому вбранні.

36-річна американська модель, блогерка та професійний гравець у покер Сара Андервуд активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. І це не дивно, адже красуня ділиться світлинами своїх буднів та мандрів, від яких неможливо відвести погляд. А додає атмосфери те, що білявка живе у будиночку посеред лісу.

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Нещодавно дівчина опублікувала пікантну серію фото, на яких позує лише у ліжку лише у піжамі. Фанати одразу ж засипали модель компліментами, адже Сара вміє зробити навіть рекламу привабливою.

Найгарячіша гравець у покер розбурхала мережу фото у ліжку (18+) - фото 438669

Найгарячіша гравець у покер розбурхала мережу фото у ліжку (18+) - фото 438670

Найгарячіша гравець у покер розбурхала мережу фото у ліжку (18+) - фото 438671

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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