Найгарячіша гравець у покер розбурхала мережу фото у ліжку (18+)

Одна із найбільш привабливих гравців у покер Сара Андервуд знову привернула увагу шанувальників пікантними знімками у піжамі. Ця дівчина має чудовий вигляд у будь-якому вбранні.

36-річна американська модель, блогерка та професійний гравець у покер Сара Андервуд активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. І це не дивно, адже красуня ділиться світлинами своїх буднів та мандрів, від яких неможливо відвести погляд. А додає атмосфери те, що білявка живе у будиночку посеред лісу.

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Нещодавно дівчина опублікувала пікантну серію фото, на яких позує лише у ліжку лише у піжамі. Фанати одразу ж засипали модель компліментами, адже Сара вміє зробити навіть рекламу привабливою.

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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