Сексуальна уболівальниця оголила груди на турнірі з гольфу: гаряче відео

Під час турніру з гольфу пишногруда вболівальниця показала оголені груди і збентежила одного з гравців. Відео курйозного інциденту з'явилося у Twitter.

Курйозний випадок стався під час турніру з гольфу Waste Management Phoenix Open 2020. Американський гравець Вебб Сімпсон готувався виконати свій 16 удар, коли одна з вболівальниць привернула до себе увагу і зняла футболку, показавши оголені груди.

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Спортсмен помітив витівку дівчини і через збентеження навіть на певний час припинив гру. Після того, як уболівальниця показала груди вдруге, Сімпсон пропустив відведений для удару час.

Дівчина привернула до себе загальну увагу і потрапила на відео. Відзначається, що гольфіст все-таки здобув перемогу і заробив 1,3 мільйона доларів.

“How am I supposed to putt with that going on?”



A friend of a friend sent this to us from yesterday on 16. #WastedManagement pic.twitter.com/S4soHyTh5P — Fantasy Golf Pod (@fantasygolfpod) February 2, 2020

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