Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Сексуальна уболівальниця оголила груди на турнірі з гольфу: гаряче відео

  • 68
Сексуальна уболівальниця оголила груди на турнірі з гольфу: гаряче відео - фото 1

Під час турніру з гольфу пишногруда вболівальниця показала оголені груди і збентежила одного з гравців. Відео курйозного інциденту з'явилося у Twitter.

Курйозний випадок стався під час турніру з гольфу Waste Management Phoenix Open 2020. Американський гравець Вебб Сімпсон готувався виконати свій 16 удар, коли одна з вболівальниць привернула до себе увагу і зняла футболку, показавши оголені груди.

І ще: Вболівальник захопився святкуванням перемоги своєї команди і дістав пеніс прямо на трибун

Спортсмен помітив витівку дівчини і через збентеження навіть на певний час припинив гру. Після того, як уболівальниця показала груди вдруге, Сімпсон пропустив відведений для удару час.

Дівчина привернула до себе загальну увагу і потрапила на відео. Відзначається, що гольфіст все-таки здобув перемогу і заробив 1,3 мільйона доларів.

Читайте також: Поза дівчини в літаку здивувала пасажирів: курйозне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
День закоханих в Україні: ідеї для романтичної подорожі
  • 03 лютого, 16:21
  • 447
Картинки з Днем ангела Оксани 2020: листівки і відкритки з іменинами
  • Вчора, 19:10
  • 7824
Як і з чим носити чоловічі шапки: 10 стильних ідей у фото
  • 02 лютого, 14:20
  • 4206
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл