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Курйозна Нікі Мінаж показала апетитні форми в купальнику

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Нікі Мінаж в купальнику - фото 1
Нікі Мінаж в купальнику / instagram.com/nickiminaj

Популярна реперка Нікі Мінаж розбурхала фанатів яскравими фото з відпочинку. Зірка не соромиться своїх пишних форм і готова до пляжного сезону на всі сто.

38-річна Нікі Мінаж не втомлюється тішити фанатів кадрами зі свого життя, якими ділиться на власному профілі в Інстаграмі. Тому не дивно, що в епатажної реперки понад 136 мільйонів підписників. Зйомки, кліпи, світські заходи та просто будні - все це розбавляється дуже пікантними образами зірки.

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Не винятком стали і свіжі фото, на яких Нікі позує у крихітному чорному купальнику з ефектними вирізами, що лише підкреслюють її фігуру. За лічені години допис зібрав понад 3 мільйони вподобань та майже 57 тисяч коментарів з компліментами.

Курйозна Нікі Мінаж показала апетитні форми в купальнику - фото 460057

Курйозна Нікі Мінаж показала апетитні форми в купальнику - фото 460058

Джерело фото: instagram.com/nickiminaj

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