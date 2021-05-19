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Ця сексуальна модель вражає схожістю з Меган Фокс (18+)
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Онлайн-магазин Fashion Nova поділився фото розкішної моделі у бікіні, яка неймовірно схожа на акторку Меган Фокс. Здається, у зірки з'явилась гаряча конкурентка.
Бренд Fashion Nova і не підозрював, яку увагу викличе один із недавніх постів в Інстаграм, на якому ефектна брюнетка рекламує бікіні, передає Радіо Maximum. А все тому, що користувачів захопив не так купальник, як сама модель.
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Блакитноока красуня не просто має подібні риси обличчя та зачіску, а ще й апетитні форми.
А ось Меган Фокс:
Хоч компанія і вирішила не розкривати її особистість, але зіркою допису є 26-річна бразильська співачка та модель Клаудія Аленде (Claudia Alende).
Дівчина активно веде профіль в Інстаграмі, де має понад 9 мільйонів шанувальників. І схожість з зіркою "Трансформерів" їй лише на руку, адже вона також полюбляє розслаблений стиль та пікантні образи.
Джерело фото: instagram.com/claudiaalende
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