Сексуальна русалка: Алессандра Амброзіо показала фото в воді

Знаменита модель Алессандра Амброзіо хоч і попрощалась з ангельськими крилами Victoria's Secret, однак продовжує вражати своєю розкішною фігурою. Ця жінка знає, як завжди виглядати молодо і сексуально!

38-річна бразильська модель Алессандра Амброзіо нещодавно припинила роботу з брендом Victoria's Secret, однак зовсім не збирається завершувати свою кар'єру. Красуня активно займається різними проєктами та бере участь у зйомках, адже виглядає не менш розкішно, аніж її юні колеги. До того ж, Алессандра веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 10 мільйонів підписників. І це не дивно, адже жінка майже кожного дня публікує свіжі кадри.

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Нещодавно зірка поділилась серією дуже естетичних кадрів, на яких пірнає у воду. Фанати вже встигли охрестити її сексуальною русалкою, і, дивлячись на знімки, з цим важко посперечатись.

Джерело фото: instagram.com/alessandraambrosio

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