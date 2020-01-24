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Надя Дорофєєва завела мережу апетитними сідницями: пікантне фото

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Українська співачка та учасниця популярного гурту Время и Стекло Надя Дорофєєва розбурхала фантазію своїх підписників спокусливим знімком у відвертому вбранні. Ти оціниш!

Надя Дорофєєва опублікувала сексуальний кадр, на якому зображена зі спини, позуючи в стильному чорному купальнику, поверх якого одягла прозору накидку.

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Красуня дала можливість прихильникам детально розглянути усі принади своєї фігури і оцінити стрункість її підтягнутих форм. У підписі до кадру артистка повідомила, що разом з чоловіком Володимиром Дантесом покинули Домініканську Республіку, де насолоджувалися тропічним "раєм" і натякнула на те, що вони продовжать свій відпочинок, але вже в іншій країні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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