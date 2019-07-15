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Сексуальна морячка: Надя Дорофєєва розбурхала мережу пікантним образом

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Надя Дорофєєва може похизуватися стрункою фігурою і апетитними формами, які дозволяють співачці носити речі будь-якого стилю. Цього разу красуня порадувала шанувальників гарячим фото у спокусливому образі морячки.

Співачка Надя Дорофєєва вирішила подражнити шанувальників свіжим фотосетом, для якого позувала в сорочці й трусиках з високою лінією талії. Гарячі фото з'явилися на сторінці Наді в Instagram.

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Дівчина доповнила образ сексуальної морячки кепкою з вишитими буквами. На одному з фото вона кокетливо приспустили тільняшку і залишилася в короткому білому топі і трусиках. На іншому – грайливо позує на яхті, демонструючи довгі стрункі ніжки і плоский животик.

Шанувальники не змогли відвести погляд від чуттєвої Наді. Вони поспішили повідомити їй в коментарях, що дівчина підкорила їх своїм зовнішнім виглядом і формами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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