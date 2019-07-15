Тіна Кароль похизувалася спокусливою фігурою на пікантному знімку

Тіна Кароль продовжує радувати шанувальників новими ефектними кадрами, на яких демонструє стильні образи і спокусливу фігуру. Співачка знялася в новій фотосесії у США і потихеньку ділиться в мережі пікантними кадрами. Так, артистка похизувалася хвилюючими формами і стрункими ніжками.

Тіна Кароль позувала на пляжі, стоячи на балкончику будиночка рятувальника і спираючись на перила, при цьому спокусливо вигнувшись. Артистка відображена в ефектному білому вбранні – коротких шортиках, які підкреслили стрункі і довгі ніжки поп-діви, а також кофтині, яка пікантно оголила талію виконавиці. Доповнюють образ туфлі на невеликому каблуці в тон і промениста усмішка.

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