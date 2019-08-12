Сексуальна модель знялася в піджаку на голе тіло

Відома модель Ельза Хоск похвалилася тілом без бюстгальтера. Шанувальники зірки просто у захваті від нових фото!

Ельза Хоск показала шанувальникам в Instagram свій новий відвертий лук.

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Ангел вбралася в костюм кольору асфальту з жакетом з вирізами на спині і з довгими шнурками. Жакет модель одягла на голе тіло, і вона це з задоволенням продемонструвала на камеру. Декольте Хоск прикрасила красивим кулоном на тонкому ланцюжку.

Укладка з локонами, макіяж з червоною помадою і червоний манікюр ідеально доповнили її аутфіт.

Днями модель Ніна Тейлор застрахувала свої руки на 2,5 мільйона доларів! Працює, не покладаючи рук, це точно про Ніну Тейлор. І вона модель. Ніколи про таку не чули? Але ви точно її бачили. Вірніше, її руки.

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