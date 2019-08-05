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Як виглядає модель з найкрасивішими руками у світі

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Ніна дуже ретельно доглядає за руками - фото 1
Ніна дуже ретельно доглядає за руками / The Sun

Модель Ніна Тейлор, яка заробила цілий стан на красі своїх рук, застрахувала їх на 2,5 мільйона доларів!

Працює, не покладаючи рук, це точно про Ніну Тейлор. І вона модель. Ніколи про таку не чули? Але ви точно її бачили. Вірніше, її руки.

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За 30 років в індустрії моди і краси вона встигла попрацювати з найбільшими брендами: Chanel, Fendi, Tom Ford, Rimmel, Revlon, виданням Time Out і багатьма іншими. Руки Ніни дублювали Дженніфер Лоуренс, Демі Мур, Скарлетт Йоханссон і навіть торкалися до обличчя Бенедикта Камбербетча.

Як виглядає модель з найкрасивішими руками у світі - фото 345635

За один знімальний день володарка витончений ручок, тонких пальців і красивих нігтів заробляє 5 тисяч євро (142 000 грн). А тепер, якщо з її руками раптом щось трапиться, Ніна все одно отримає непоганий шанс на безбідну старість. Тейлор застрахувала свої руки на 2,5 млн доларів.

Щоб підтримувати "товарний" вигляд рук, Ніна дуже ретельно за ними доглядає: масаж, креми, манікюр та інші радощі життя. Більш того, вона не займається садом, не грає на музичних інструментах і навіть вивчила особливу техніку відкривання банок, щоб ні в якому разі не травмувати ручки.

Як виглядає модель з найкрасивішими руками у світі - фото 345631

Як виглядає модель з найкрасивішими руками у світі - фото 345632

Як виглядає модель з найкрасивішими руками у світі - фото 345633

Як виглядає модель з найкрасивішими руками у світі - фото 345634

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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