Сексуальна модель показала пишні форми у прозорій сукні

Спокуслива модель Демі Роуз одягла під прозорий в'язаний наряд ледь помітні міні-бікіні і бюстгальтер, що мінімально прикриває груди.

Британська модель Демі Роуз, що славиться своїми формами, показала їх в прозорій сукні.

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Зірка поділилася пікантним фото на своїй сторінці в Instagram. На фото модель позує в дерев'яному бунгало, оточеному джунглями.

Модель сперлася на бамбуковий поручень однією рукою і взялася за окуляри іншою. Для фото зірка вибрала бордове прозоре плаття грубої в'язки, під яке одягла ледь помітну білизну. Роуз доповнила образ великим намистом, сережками і маленькою сумочкою з леопардовим принтом. Поза, яку модель обрала для знімку, підкреслила форму "пісочного годинника" її фігури.

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