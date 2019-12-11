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Сексуальна модель Victoria's Secret показала пікантні фото топлес (18+)

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Ельза Хоск роздяглась в інстаграмі - фото 1
Ельза Хоск роздяглась в інстаграмі / instagram.com/hoskelsa

Популярна модель Ельза Хоск знову опинилась у центрі уваги мережі через давні знімки, на яких вона позує оголеною. Ця дівчина заворожує не лише незвичайною красою, а й розкішною фігурою!

31-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Ельза Хоск має особливу вроду та чарівну усмішку, яка точно не залишить байдужим. До того ж, красуня активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від зйомок до звичайних буднів. Тому не дивно, що у неї майже 6 мільйонів підписників.

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Нещодавно білявка з блакитними очима потішила прихильників пікантними знімками, на яких позує топлес. Як зазначила сама Ельза, це її неопубліковані спогади. І за такий контент фанати подякували понад 200 тис. лайків та чимало кількістю коментарів з компліментами.

Сексуальна модель Victoria's Secret показала пікантні фото топлес (18+) - фото 373587

Сексуальна модель Victoria's Secret показала пікантні фото топлес (18+) - фото 373588

Джерело фото: instagram.com/hoskelsa

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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