Белла Хадід показала розкішний бюст у прозорому топі (18+)

Популярна модель Белла Хадід зовсім не має комплексів щодо своєї фігури, тож не соромиться ділитись доволі пікантними кадрами зі свого відпочинку на Карибах. Тут справді спекотно!

23-річна американська модель Белла Хадід знаходить час не лише для своєї кар'єри, а й для соцмережі Instagram, де у неї понад 27 мільйонів підписників. Там красуня ділиться майже всім, що трапляється з нею: від світських заходів і зйомок до звичайних буднів.

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Зараз у Белла невеличка відпустка на Карибських островів з подругами. Тому не дивно, що її профіль наповнюється сонячними пляжними фото. А улюблений образ дівчини - білі штанці та біла прозора майка без бюстгальтера. І хоч не всім шанувальники оцінили такий лук, але соцмережа Instagram не заблокувала знімки за еротику, тож вони мають право на існування.

Джерело всіх фото: instagram.com/bellahadid

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