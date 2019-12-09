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Белла Хадід показала розкішний бюст у прозорому топі (18+)

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Белла Хадід забула про бюстгальтер - фото 1
Белла Хадід забула про бюстгальтер

Популярна модель Белла Хадід зовсім не має комплексів щодо своєї фігури, тож не соромиться ділитись доволі пікантними кадрами зі свого відпочинку на Карибах. Тут справді спекотно!

23-річна американська модель Белла Хадід знаходить час не лише для своєї кар'єри, а й для соцмережі Instagram, де у неї понад 27 мільйонів підписників. Там красуня ділиться майже всім, що трапляється з нею: від світських заходів і зйомок до звичайних буднів.

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Зараз у Белла невеличка відпустка на Карибських островів з подругами. Тому не дивно, що її профіль наповнюється сонячними пляжними фото. А улюблений образ дівчини - білі штанці та біла прозора майка без бюстгальтера. І хоч не всім шанувальники оцінили такий лук, але соцмережа Instagram не заблокувала знімки за еротику, тож вони мають право на існування.

Белла Хадід показала розкішний бюст у прозорому топі (18+) - фото 373063

Белла Хадід показала розкішний бюст у прозорому топі (18+) - фото 373064

Белла Хадід показала розкішний бюст у прозорому топі (18+) - фото 373065

Белла Хадід показала розкішний бюст у прозорому топі (18+) - фото 373066

Белла Хадід показала розкішний бюст у прозорому топі (18+) - фото 373067

Белла Хадід показала розкішний бюст у прозорому топі (18+) - фото 373069

Белла Хадід показала розкішний бюст у прозорому топі (18+) - фото 373070

Белла Хадід показала розкішний бюст у прозорому топі (18+) - фото 373071

Белла Хадід показала розкішний бюст у прозорому топі (18+) - фото 373072

Джерело всіх фото: instagram.com/bellahadid

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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