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Сексуальна модель показала стрункі форми в мереживах

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Жозефін Скрівер опублікувала гарячий знімок - фото 1
Жозефін Скрівер опублікувала гарячий знімок / best

Данська модель і ангел Victoria’s Secret показує свою харизму і розкутість не тільки на подіумі. Жозефін Скрівер сфотографувалася в красивій білизні у вікні з видом на розкішний мегаполіс.

Відпочинок в одному з найкрасивіших і найбільших міст світу спонукає до нестримного бажання показати його іншим.

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Якщо у подорож вирушила всесвітньо відома модель, то вона зуміє зробити це привабливо і сексуально. На своїй сторінці в Instagram Жозефін Скрівер опублікувала гарячий знімок, на якому оголила своє струнке тіло на тлі Токіо. Вона розкуто позувала на мармуровому підвіконні красивого готельного номера з видом на столицю Японії. На ній – лише сексуальна мереживна білизна. А волосся ангела Victoria’s Secret розпущене, що додало її образу ще більшої пікантності.

Сексуальна модель показала стрункі форми в мереживах - фото 349775

Тим часом жінка вирішила відтворити фото ангелів Victoria’s Secret максимально реалістично. Так вона показала, що не потрібно соромитись себе та намагатись бути схожими на певні ідеали.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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