Сексуальна модель показала стрункі форми в мереживах

Данська модель і ангел Victoria’s Secret показує свою харизму і розкутість не тільки на подіумі. Жозефін Скрівер сфотографувалася в красивій білизні у вікні з видом на розкішний мегаполіс.

Відпочинок в одному з найкрасивіших і найбільших міст світу спонукає до нестримного бажання показати його іншим.

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Якщо у подорож вирушила всесвітньо відома модель, то вона зуміє зробити це привабливо і сексуально. На своїй сторінці в Instagram Жозефін Скрівер опублікувала гарячий знімок, на якому оголила своє струнке тіло на тлі Токіо. Вона розкуто позувала на мармуровому підвіконні красивого готельного номера з видом на столицю Японії. На ній – лише сексуальна мереживна білизна. А волосся ангела Victoria’s Secret розпущене, що додало її образу ще більшої пікантності.

Тим часом жінка вирішила відтворити фото ангелів Victoria’s Secret максимально реалістично. Так вона показала, що не потрібно соромитись себе та намагатись бути схожими на певні ідеали.

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