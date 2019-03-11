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Матуся повторила фото моделей Victoria’s Secret, і ось що вийшло

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Жінка повторила фото відомих моделей - фото 1
Жінка повторила фото відомих моделей / Hana Erskine

Жінка вирішила відтворити фото ангелів Victoria’s Secret максимально реалістично. Так вона показала, що не потрібно соромитись себе та намагатись бути схожими на певні ідеали.

Ханна Ерскін (Hana Erskine) створила незвичайний фотопроект, у рамках якого робила такі ж фото, як у красунь з Victoria’s Secret, щоправда, з реалістичними деталями та не "ідеальною" фігурою.

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Жінка розповіла, що набрала чимало кілограмів під час вагітності, тому її тіло далеко їй не подобалось. Ханні знадобилось чимало часу, щоб примиритись з тим, як вона зараз виглядає. До того ж, через кілька тижнів після народження дитини вона зустрілась зі знайомим з університету, який порадив їй схуднути, щоб знову стати привабливою. Ця подія змусила Ерскін бути ще прискіпливішою до свого вигляду.

Матуся повторила фото моделей Victoria’s Secret, і ось що вийшло - фото 313219

За її словами, тіло після пологів у її країні вважається не надто красивим, тому жінки намагаються якомога швидше повернутись до форми та стати схожими на моделей. Тому вона взялась за складну зйомку у білизні, щоб довести. що варто себе любити та цінувати, не нехтуючи здоров'ям фізичних та психічним.

Матуся повторила фото моделей Victoria’s Secret, і ось що вийшло - фото 313220

"Я ніколи не виглядатиму, як модель, і я це знаю. Мені подобається моє тіло – моя донька росла у ньому упродовж 9 місяців, тому для мене та мого партнера це найдивовижніше тіло в світі. Це нормально виглядати, як ви хочете – доти, доки ви здорові та щасливі собою. Просто припиніть себе порівнювати з іншими", – наголошує Ханна.

Матуся повторила фото моделей Victoria’s Secret, і ось що вийшло - фото 313222

Матуся повторила фото моделей Victoria’s Secret, і ось що вийшло - фото 313218

Матуся повторила фото моделей Victoria’s Secret, і ось що вийшло - фото 313221

Автор всіх фото: Hana Erskine

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Джерело: boredpanda
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