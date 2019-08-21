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Дівчина Роналду станцювала у скандальній рекламі спідньої білизни: відео

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Джорджина Родрігес - фото 1
Джорджина Родрігес / instagram

Кохана відомого футболіста Кріштіану Роналду модель Джорджина Родрігес знялася в скандальній рекламі спідньої білизни. Ролик, який розкритикували в мережі, красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, Джорджина Родрігес знялася в рекламі бренду Yamamay. У ролику модель і ще чотири дівчини танцюють в порожньому приміщенні в декількох комплектах білизни. Шанувальники зірки оцінили її фізичну форму і підтягнуту фігуру.

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При цьому сам ролик виявився в центрі скандалу. Користувачки мережі розкритикували компанію. Жінок збентежило те, що на відео немає жодної моделі із зайвою вагою, а також те, що "тілесний колір – це не тільки бежевий". У рекламі є дівчина з темнішим кольором шкіри, але білизна на ній такого кольору, як і на інших.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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