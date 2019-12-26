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Потап вразив спортивною фігурою і рельєфом: фотофакт

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Потап - фото 1
Потап / instagram

Український репер і продюсер Потап разом дружиною Настею Каменських всерйоз захопилися спортом. Пара не пропускає тренування навіть на відпочинку, а ранкові пробіжки стали для них звичною справою. Так, шоумен і його тренер опублікували в Instagram однакові фото зі спортзалу, поділившись результатом.

На своїй сторінці в Instagram репер Потап поділився зі своїми шанувальниками ефектним кадром із спортзалу, продемонструвавши результати тренувань.

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На свіжому знімку чоловік Насті Каменських постав у футболці, шортах, кросівках і з наколінниками на ногах, що підкреслює струнку підкачану фігуру і сталеві біцепси. Поруч з ним зі спини позує тренер, який показує відмінний рельєф.

"До змагань готові!" – підписав кадр Потап, заінтригувавши підписників своєю заявою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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