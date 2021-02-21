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Сексуальна модель Ана Чері похизувалась формами у крихітному купальнику (18+)

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Ана Чері у бікіні - фото 1
Ана Чері у бікіні / instagram.com/anacheri

Популярна американська фітнес-модель Ана Чері приміряла ефектний купальник, показавши свою апетитну фігуру з різних ракурсів. Ця дівчина точно готова до пляжного сезону!

34-річна фотомодель та фітоняшка Ана Чері активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 12 мільйонів шанувальників. І це не дивно, адже красуня встигла прославитись завдяки відеозаняттям з фітнесу і тим, що зовсім не має комплексів щодо своїх форм.

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До того ж, Ана полюбляє тішити прихильників доволі відвертими кадрами. І свіжі фото моделі в купальнику не стали винятком. Американка майже не користується фоторедакторами, тож показала себе у всій красі.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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