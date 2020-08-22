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Сексуальна Міс Всесвіт 2012 показала архівні фото в бікіні

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Олівія Калпо в купальнику - фото 1
Олівія Калпо в купальнику / instagram.com/oliviaculpo

Популярна модель Олівія Калпо кожним своїм фото підтверджує, що з легкістю знову отримала б титул "Міс Всесвіт". Особливо, коли йдеться про знімки в купальнику.

28-річна американська модель та переможниця конкурсу "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо дуже активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4, 7 млн підписників. А все тому, що дівчина не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру, а також регулярно ділиться кадрами зі своїх буднів та роботи.

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Нещодавно Олівія опублікувала кілька архівних фото зі своєї відпустки, на яких позує у яскраво-червоному купальнику з камерою і пазлами. Як зазначила модель, вона втратила всі фото на своєму телефоні, тож тепер покладається саме на цей маленький фотоапарат.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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