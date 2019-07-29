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Тести Подорожі

Сексуальна Леся Нікітюк показала гарячий кадр зі зйомок нового тревел-шоу

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Леся Нікітюк продовжує інтригувати прихильників зйомками нового тревел-шоу. Зірка активно колесить по Україні в рамках нового шоу про подорожі.

Нещодавно стало відомо, що Новий канал знімає нове шоу про подорожі на маршрутці по Україні. Ведучою проєкту стала Леся Нікітюк. Ну а шоу має гумористичну назву "LEмаршрутка".

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Тепер Нікітюк часто радує своїх шанувальників у соціальних мережах різними фото і відео зі зйомок. Наприклад, на одному з недавніх фото телеведуча продемонструвала красу Канева.

Нещодавно Леся опублікувала нове яскраве фото, позуючи на тлі знакової маршрутки. Саме на ній вся знімальна команда і їздить по Україні. Телеведуча широко посміхається і при цьому позує в стильному вбранні. На Лесі – короткий топ, декорований різнокольоровими паєтками. Топ оголює підтягнутий животик красуні. Образ довершують прості штани пісочного кольору.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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