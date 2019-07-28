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Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+)

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Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+) - фото 1

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Джессіка Бух – 23-річна датсько-американська модель і зірка Instagram, яка зводить з розуму інтимними кадрами.

У цю спекотну пору, під кінець тижня та ще й в останню неділю липня не можна показувати будь-кого, тому довелося пошукати дівчину з ідеальними параметрами: не занадто великі сідниці, груди не дуже маленькі, на обличчя гарненька. Але чим ця красуня відрізняється від інших – знятися в бікіні, знятися топлес, на пляжі, на шкіряному дивані, з макіяжем і без – Джессіка Бух згодна майже на всі пікантні пропозиції.

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Джессіка Бух (Jessica Buch) – 23-річна датсько-американська модель і зірка Instagram, яка прикрасила сторінки таких великих видань, як Playboy, GQ, Vogue, Rolling Stone, Elle і Cosmo UK. Вона також є переможницею конкурсу Міс Індіана Тін США у 2011 році.

Свій перший модельний контракт красуня підписала у 16 років. Крім модельної діяльності, Джессіка веде блог в Instagram, де ділиться зі своїми шанувальниками сексуальними знімками. Ми зробили для тебе добірку найвідвертіших фотографій гарячого дівчиська. Насолоджуйся:

Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+) - фото 344165

Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+) - фото 344166

Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+) - фото 344167

Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+) - фото 344168

Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+) - фото 344169

Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+) - фото 344170

Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+) - фото 344171

Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+) - фото 344172

Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+) - фото 344173

Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+) - фото 344174

Дівчина тижня: гаряча Джессіка Бух, яка згодна майже на всі пікантні пропозиції (18+) - фото 344175

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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