Оля Полякова подражнила фанатів гарячими фото з відпустки

Популярна епатажна українська співачка Ольга Полякова полюбляє ділитися з шанувальниками інтимними фото з відпустки. Цього разу артистка не зрадила своїй традиції і показала черговий гарячий знімок на відпочинку.

Так, Оля Полякова вирішила порадувати своїх підписників в Instagram, опублікувавши пікантний літній кадр. На ньому "Королева ночі" позує в купальнику оригінального крою, який демонструє плоский животик.

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"У мене відпустка! Ура!" – порадувалася співачка. А фоловери артистки оцінили новий гарячий знімок і засипали кумира компліменти у коментарях під фото.

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