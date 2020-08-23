Сексуальна Кендалл Дженнер позувала в бікіні на тлі феєрверку

Американська модель, учасниця телевізійного реаліті-шоу Сімейство Кардашян Кендалл Дженнер опублікувала яскраві фото та відео в своєму Instagram. Шанувальники у захваті від красуні!

24-річна Дженнер одягнена в білий купальник в смужку рожевого кольору. Дівчина усміхається і дивиться в камеру.

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Вона стоїть на березі піщаного пляжу. Ззаду моделі барвистий феєрверк. Дженнер в підписі до серії фото і відео залишила усміхнений смайлик.

Шанувальники залишилися задоволені кадрами. Публікація отримала понад 7,3 мільйонів лайків і понад 22,8 тисячі коментарів.

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