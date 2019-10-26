Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Великі Вуйки Хелловін

Сексуальна Оля Полякова в міні-бікіні розбурхала мережу

  • 30
Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

Співачка Оля Полякова виставила дуже відвертий кадр, засвітивши фігуру, про яку мріє кожна жінка.

Популярна українська співачка і актриса Оля Полякова, яка відома також як Суперблондинка, активно веде свій профіль в Instagram.

І ще: Оля Полякова збудила мережу відвертим образом: сексуальне фото

Нещодавно знаменитість показала доволі пікантний кадр в чорному бікіні, позуючи на відпочинку в Туреччині. Так, артистка похвалилася ідеальним тілом, зізнавшись, як їй вдалося скинути п'ять кілограмів.

"-5! Молочним і борошняним продуктам – ні! Тренуванням і любові – так! Як вам?", – поділилася емоціями Полякова. Фоловери залишилися в захваті: "Фігурка супер, як для мами двох дітей. Скільки часу проводите в спортзалі?", "Хороша", "Красуня", "Оля, ви чарівні", "Жінка вогонь", "Яка краса! Все красивіше і красивіше!", "Шикарна!".

Читайте також: Ефектна суперблондинка: Полякова розбурхала мережу відвертим образом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х
  • 23 жовтня, 18:10
  • 670
Привітання з Днем автомобіліста 2019 і прикольні картинки водіям
  • Вчора, 13:05
  • 7235
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1845623
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз