Сексуальна Оля Полякова в міні-бікіні розбурхала мережу

Співачка Оля Полякова виставила дуже відвертий кадр, засвітивши фігуру, про яку мріє кожна жінка.

Популярна українська співачка і актриса Оля Полякова, яка відома також як Суперблондинка, активно веде свій профіль в Instagram.

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Нещодавно знаменитість показала доволі пікантний кадр в чорному бікіні, позуючи на відпочинку в Туреччині. Так, артистка похвалилася ідеальним тілом, зізнавшись, як їй вдалося скинути п'ять кілограмів.

"-5! Молочним і борошняним продуктам – ні! Тренуванням і любові – так! Як вам?", – поділилася емоціями Полякова. Фоловери залишилися в захваті: "Фігурка супер, як для мами двох дітей. Скільки часу проводите в спортзалі?", "Хороша", "Красуня", "Оля, ви чарівні", "Жінка вогонь", "Яка краса! Все красивіше і красивіше!", "Шикарна!".

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