Міс Всесвіт 2012 похизувалась формами у бікіні (фото)

Модель Олівія Калпо, яка перемогла на конкурсі "Міс Всесвіт 2012", показала струнку фігуру в крихітному купальнику. Справжній вогонь!

27-річна американська модель та Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо не лише активно займається власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 4 мільйони користувачів. Там дівчина ділиться моментами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів.

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А недавній знімок Олівії у білому купальнику й зовсім викликав шквал компліментів серед шанувальників. Струнку фігуру моделі важко не оцінити, адже вона постійно працює над своєю.

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