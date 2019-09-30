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Сексуальна Кайлі Дженнер похизувалась формами у відвертому вбранні (фото)

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Кайлі Дженнер показала апетитні форми - фото 1
Кайлі Дженнер показала апетитні форми / instagram.com/kyliejenner

Наймолодша мільйонерка світу Кайлі Дженнер не припиняє дивувати шанувальників. Цього разу дівчина знову показала свої пишні форми у дуже обтислому вбранні.

22-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 147 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Нещодавно зірка поділилась серією фото, на яких позує у рожевому обтислому вбранні. Важко не помітити ефектних форм Кайлі, яка може з легкістю конкурувати зі своєю сестрою Кім Кардашян.

Сексуальна Кайлі Дженнер похизувалась формами у відвертому вбранні (фото) - фото 358441

Сексуальна Кайлі Дженнер похизувалась формами у відвертому вбранні (фото) - фото 358442

Сексуальна Кайлі Дженнер похизувалась формами у відвертому вбранні (фото) - фото 358443

Джерело фото: instagram.com/kyliejenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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