Модель Даутцен Крус у білизні розбурхала фанатів (фотофакт)

Відома модель Даутцен Крус продовжує тішити прихильників пікантними кадрами та підтверджувати, що не дарма займає місце ангела Victoria's Secret. Ця білявка знає, як привернути увагу.

34-річна нідерландська супермодель та ангел Victoria's Secret Даутцен Крус знаходить час не лише для роботи та сім'ї, а й для ведення профілю в соцмережі Instagram, де у неї більш як 6 мільйонів підписників.

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Там красуня ділиться кадрами зі своїх буднів, світських заходів та зйомок, а також не соромиться демонструвати звабливу фігуру. Це підтверджує і недавній знімок білявки, на якому вона позує лише у білизні. Справді гаряча крихітка.

Джерело фото: instagram.com/doutzen

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