Сексуальна фітоняшка показала свої реальні форми без фотошопу (18+)

Популярна фітнес-блогерка Теммі Хемброу знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через свіжі фото, на яких білявка демонструє свою фігуру у крихітному купальнику і без допомоги фоторедакторів.

25-річна австралійська блогерка та фітоняшка Теммі Хеброу активно веде профіль в соцмережі Instagram, який за скандальністю можна порівняти зі сторінкою Кім Кардашян. Щоправда, за білявкою, яка постійно працює над своїм тілом у спортзалі, стежать більш як 9,8 млн користувачів. І цю цифру легко пояснити тим, що дівчина не соромиться демонструвати свої форми, а також мотивує та надихає багатьох жінок.

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Це підтверджують і недавні кадри зірки, на яких вона у крихітному купальнику, який лише підкреслює її фігуру. Однак можна помітити, що форми не настільки ідеальні, як звиклося бачити у соцмережах. А все тому, що Теммі вирішила попрощатись з фоторедакторами та показувати користувачам своє реальне тіло. Додамо, що Хемброу виховує двох маленьких дітей.

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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