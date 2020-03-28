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Хайді Клум засвітила екстремальне декольте: пікантне відео

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Хайді Клум - фото 1
Хайді Клум / instagram

Німецька супермодель Хайді Клум вкотре продемонструвала світу, що 46 – не привід відмовлятися від відвертих нарядів і карколомних образів. Красуня вразила шанувальників новими спокусливими кадрами.

Хайді Клум поділилася з підписниками в Instagram бекстейджем зі зйомок, де позує в розкішному платті. Вбрання з високим вирізом по нозі та відвертим декольте підкреслило всі достоїнства фігури вічно молодої супермоделі. Спокусливий образ доповнили білі туфлі на високих шпильках, яскравий макіяж і пишна укладка.

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Хайді сидить на сходах, посміхаючись в камеру і демонструючи свої стрункі ніжки та апетитне декольте.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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