Хайді Клум засвітила екстремальне декольте: пікантне відео

Німецька супермодель Хайді Клум вкотре продемонструвала світу, що 46 – не привід відмовлятися від відвертих нарядів і карколомних образів. Красуня вразила шанувальників новими спокусливими кадрами.

Хайді Клум поділилася з підписниками в Instagram бекстейджем зі зйомок, де позує в розкішному платті. Вбрання з високим вирізом по нозі та відвертим декольте підкреслило всі достоїнства фігури вічно молодої супермоделі. Спокусливий образ доповнили білі туфлі на високих шпильках, яскравий макіяж і пишна укладка.

І ще: Наомі Кемпбелл розбурхала мережу образом сексуальної медсестри: пікантні фото

Хайді сидить на сходах, посміхаючись в камеру і демонструючи свої стрункі ніжки та апетитне декольте.

Читайте також: Шерон Стоун показала домашнє фото під час карантину