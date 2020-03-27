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Наомі Кемпбелл розбурхала мережу образом сексуальної медсестри: пікантні фото

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Наомі Кемпбелл - фото 1
Наомі Кемпбелл / instagram

Супермодель Наомі Кемпбелл усіма способами активно пропагує дотримання карантинних заходів. Зірка 90-х вже демонструвала вбрання для перельотів у вигляді медичного захисного комбінезона, а тепер красуня показала спокусливі кадри в образі медсестри.

Так, Наомі Кемпбелл знайшла архівні фото з показу Louis Vuitton S/S 2008 року, де пройшлася по подіуму в білому халаті, а також з чорною мереживною пов'язкою на обличчі. Завершують спокусливий образ блискучі колготки, а також туфлі з гострим носком на невисокому каблуці.

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За допомогою таких пікантних кадрів модель вирішила звернутися до відповідальності своїх підписників, а також об'єднати всіх навколо однією загальною проблемою. "Відсилка в історію, щоб пожертвувати маски для ваших місцевих лікарень. Наші передові медичні працівники потребують захисту. Допоможіть, якщо зможете", – прокоментувала знімки Кемпбелл.

Наомі Кемпбелл розбурхала мережу образом сексуальної медсестри: пікантні фото - фото 394416

Наомі Кемпбелл розбурхала мережу образом сексуальної медсестри: пікантні фото - фото 394417

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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