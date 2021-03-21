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Сексуальна фея: Сара Андервуд захопила новими фото в бікіні

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Сара Андервуд показала розкішну фігуру - фото 1
Сара Андервуд показала розкішну фігуру

Найгарячіша гравець у покер Сара Андервуд знову привернула до себе увагу мережі. А все через сонячні фото з мандрів, на яких вона позує у крихітному купальнику.

36-річна американська модель, блогерка та професійний гравець у покер Сара Андервуд активно веде свій профіль в соцмережі Інстаграм, де за нею стежать майже 9 мільйонів підписників. І це зовсім не дивно, адже дівчина ділиться кадрами з мандрів, а також з життя у будиночку посеред лісу. Родзинкою яскравої сторінки є пікантні фото, адже білявки зовсім не має комплексів щодо своєї фігури.

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Це підтверджує і новий допис від Сари з серією знімків, де дівчина позує біля водоспаду у крихітному бікіні. "Мандрівна фея. Я так сумувала за цим! Ще один рік без мандрів, але нам пощастило і ми отримали першу вакцину! У нас нема жодних симптомів, крім болю в руці. Нарешті світло для пригод", – додала Сара.

Сексуальна фея: Сара Андервуд захопила новими фото в бікіні - фото 452390

Сексуальна фея: Сара Андервуд захопила новими фото в бікіні - фото 452391

Сексуальна фея: Сара Андервуд захопила новими фото в бікіні - фото 452392

Сексуальна фея: Сара Андервуд захопила новими фото в бікіні - фото 452393

Сексуальна фея: Сара Андервуд захопила новими фото в бікіні - фото 452394

Джерело всіх фото: instagram.com/saraunderwood

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