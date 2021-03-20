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Дженніфер Лопес приміряла розкішну весільну сукню: фото

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Дженніфер Лопес - фото 1
Дженніфер Лопес / instagram

Актриса Дженніфер Лопес опублікувала у себе в інстаграмі фотографії в красивій весільній сукні. Мова, однак йде не про її весілля з колишнім бейсболістом Алексом Родрігесом, що наразі опинилося під загрозою зриву.

51-річна актриса зараз знімається у фільмі Shotgun Wedding, де грає наречену, якій доводиться рятувати родичів, захоплених у заручники бандитами. Знімки, якими вона поділилася в інстаграмі, зроблені на знімальному майданчику в Домініканській Республіці.

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Фанати і друзі Лопес прийшли в повний захват: як від сукні, так і від Дженніфер, яка виглядає в ній надзвичайно.

"Ти витончена, шикарна красуня! Мені дуже подобається", – відреагувала на знімки тренерка голлівудських знаменитостей Трейсі Андерсон. "Як ти ухитряєшся повертати час назад? Допитливі уми хочуть знати", – додала свій коментар актриса і співачка Крістін Ченовет.

Гортайте галерею:

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