Сексуальна Емілі Ратажковскі знялася топлес (18+)

Популярна модель Емілі Ратажковскі знялася оголеною.Зірка продовжує роздягатися для реклами свого бренду. Цього разу модель оголила груди.

Так, на новому інтимному знімку спокуслива Емілі позує лежачи на дивані. Зірка поклала голову на подушку, а одну ногу перекинула над іншою.

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Модель знялася в обтягуючій спідниці бордового кольору. Бюстгальтер красуня не одягала, прикривши голі груди руками. У коментарі до фото Ратажковскі написала, що знімок зроблений для її чоловіка в одязі власного бренду зірки Inamorata.

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