Сексуальна Емілі Ратажковскі заінтригувала фанатів (фото)

Популярна модель Емілі Ратажковскі потішила прихильників спекотними фото, натякнувши на оновлення від її власного бренду білизни та купальників. Найкраща реклама від Емілі, яку можна було тільки вигадати.

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає займатись не лише різноманітними проєктами, а й активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 23,5 млн підписників. Там красуня ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а також не соромиться демонструвати звабливі форми. Як вже якось зізнавалась зірка, вона знає, чого хочуть її шанувальники і не відмовляє їм у цьому.

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Це підтверджують і недавні спекотні фото в Історіях Емілі, де вона позує в ефектній білизні, натякаючи, що зовсім скоро її бренд білизни та купальників поповниться новими моделями.

Джерело фото: instagram.com/emrata

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