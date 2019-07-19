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Сексуальна Емілі Ратажковскі заінтригувала фанатів (фото)

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Емілі Ратажковскі у білизні - фото 1
Емілі Ратажковскі у білизні / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі потішила прихильників спекотними фото, натякнувши на оновлення від її власного бренду білизни та купальників. Найкраща реклама від Емілі, яку можна було тільки вигадати.

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає займатись не лише різноманітними проєктами, а й активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 23,5 млн підписників. Там красуня ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а також не соромиться демонструвати звабливі форми. Як вже якось зізнавалась зірка, вона знає, чого хочуть її шанувальники і не відмовляє їм у цьому.

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Це підтверджують і недавні спекотні фото в Історіях Емілі, де вона позує в ефектній білизні, натякаючи, що зовсім скоро її бренд білизни та купальників поповниться новими моделями.

Сексуальна Емілі Ратажковскі заінтригувала фанатів (фото) - фото 341924

Сексуальна Емілі Ратажковскі заінтригувала фанатів (фото) - фото 341925

Джерело фото: instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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