Сексуальна Емілі Ратажковскі продовжує зваблювати Instagram: гарячі фото

Популярна модель Емілі Ратажковскі постійно у центрі уваги мережі, адже у цієї дівчини зовсім немає комплексів щодо своєї фігури. Особливо ефектно вона виглядає у купальниках власного бренду.

28-річна американська модель, акторка та дизайнерка Емілі Ратажковскі знаходить час не лише для нових проєктів, а й для соцмереж. До того ж, дівчина має персональний профіль із 24 мільйонами підписників, які із захватом чекають на кожен її допис. Нещодавно Емілі заінтригувала фанатів пікантним фото в Історіях, на якому позує у новому відвертому бікіні власного бренду Inamorata. Ретро стиль та нічого зайвого – такий варіант купальника лише підкреслив форми зірки!

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Джерело фото: instagram.com/inamoratawoman

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