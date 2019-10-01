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Сексуальна Емілі Ратажковскі продовжує зваблювати Instagram: гарячі фото

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Емілі Ратажковскі в купальнику - фото 1
Емілі Ратажковскі в купальнику / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі постійно у центрі уваги мережі, адже у цієї дівчини зовсім немає комплексів щодо своєї фігури. Особливо ефектно вона виглядає у купальниках власного бренду.

28-річна американська модель, акторка та дизайнерка Емілі Ратажковскі знаходить час не лише для нових проєктів, а й для соцмереж. До того ж, дівчина має персональний профіль із 24 мільйонами підписників, які із захватом чекають на кожен її допис. Нещодавно Емілі заінтригувала фанатів пікантним фото в Історіях, на якому позує у новому відвертому бікіні власного бренду Inamorata. Ретро стиль та нічого зайвого – такий варіант купальника лише підкреслив форми зірки!

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Сексуальна Емілі Ратажковскі продовжує зваблювати Instagram: гарячі фото - фото 358660

Сексуальна Емілі Ратажковскі продовжує зваблювати Instagram: гарячі фото - фото 358661

Сексуальна Емілі Ратажковскі продовжує зваблювати Instagram: гарячі фото - фото 358663

Джерело фото: instagram.com/inamoratawoman

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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