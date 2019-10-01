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Леся Нікітюк показала шанувальникам ефектний образ в шкіряній мініспідниці

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Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Українська ведуча Леся Нікітюк часто радує своїх підписників, регулярно демонструючи стильні образи. На новому кадрі зірка телеекранів також постала в ефектному наряді, який підкреслив усі переваги фігури красуні.

Так, Леся Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий стильний знімок. Телеведуча приміряла ефектний осінній образ – чорну шкіряну мініспідницю і блискучу футболку з тигровим принтом.

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Завершили образ чорна сумочка на ланцюжку і красиво укладене локонами волосся. Одну руку артистка піднесла до обличчя і загадково дивиться в об'єктив.

"Хмельницький", – лаконічно прокоментувала кадр Леся Нікітюк.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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