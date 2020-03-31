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Сексуальна Емілі Ратажковскі показала гарячі фото на карантині

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Як Емілі Ратажковскі проводить карантин - фото 1
Як Емілі Ратажковскі проводить карантин / instagram.com/emrata

Розкішна модель Емілі Ратажковскі навіть на карантині привертає увагу шанувальників, а все через пікантні нові та архівні кадри. Тут спекотно!

28-річна американська модель, бізнесвумен та акторка Емілі Ратажковскі знаходить час не лише для своїх проєктів, а й для соцмережі Instagram. За сторінкою красуні стежать понад 25 мільйонів користувачі, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя: від звичайних буднів до світських заходів.

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Зараз зірка на самоізоляції, однак це не заважає їй ділитись домашніми фото, на яких вона позує зовсім не гірше, аніж для власного бренду спідньої білизни. Початок тижня Емілі провела з пінною ванною, друзями та домашнім улюбленцем, чим не могла не поділитись з прихильниками.

Сексуальна Емілі Ратажковскі показала гарячі фото на карантині - фото 395177
Сексуальна Емілі Ратажковскі показала гарячі фото на карантині - фото 395178

Також Ратажковскі опублікувала в Історіях кілька ефектних фото з квітами, від яких важко відвести погляд:

Сексуальна Емілі Ратажковскі показала гарячі фото на карантині - фото 395175

Сексуальна Емілі Ратажковскі показала гарячі фото на карантині - фото 395174

Сексуальна Емілі Ратажковскі показала гарячі фото на карантині - фото 395176

Джерело всіх фото: instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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