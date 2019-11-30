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Сексуальна Емілі Ратажковскі показала гарячі форми в бікіні

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Емілі Ратажковскі в купальнику - фото 1
Емілі Ратажковскі в купальнику

Популярна американська модель Емілі Ратажковскі продовжує тішити прихильників пікантними кадрами в купальнику. Ця дівчина добре знає, чого хочуть її фанати.

28-річна американська модель, акторка та бізнеследі Емілі Ратажковскі активно веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 24 млн користувачів. І це не дивно, адже красуня майже щодня ділиться свіжими кадрами своїх буднів, а також зовсім не соромиться демонструвати розкішну фігуру.

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Це підтверджують і недавні фото зірки у купальнику її власного бренду. Важко не помітити яскраву фігуру моделі, на якій ідеально виглядає будь-яке вбрання. Тут спекотно!

Сексуальна Емілі Ратажковскі показала гарячі форми в бікіні - фото 371131

Сексуальна Емілі Ратажковскі показала гарячі форми в бікіні - фото 371132

Сексуальна Емілі Ратажковскі показала гарячі форми в бікіні - фото 371133

Сексуальна Емілі Ратажковскі показала гарячі форми в бікіні - фото 371134

Джерело всіх фото: instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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