Сексуальна Емілі Ратажковскі показала фото топлес

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову нагадала фанатам про свою розкішну фігуру, але зовсім з нового ракурсу. Ця дівчина добре знає, чого хоче її публіка.

28-річна американська модель, бізнесвумен та акторка Емілі Ратажковскі знаходить час не лише для своїх проєктів, а й для соцмережі Instagram. За сторінкою красуні стежать понад 24 мільйони користувачі, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя: від звичайних буднів до світських заходів.

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Нещодавно Емілі вирішила показати свою сексуальність по-новому: дівчина позувала топлес, але спиною на камеру. Однак Ратажковскі виглядає розкішно з будь-якого ракурсу, тож знімки вже зібрали понад мільйон лайків та кілька тисяч коментарів.

Джерело всіх фото: instagram.com/emrata

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