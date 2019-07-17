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Сексуальна Емілі Ратажковскі показала фанатам сідниці

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Гарячі фото Ратажковскі - фото 1
Гарячі фото Ратажковскі / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову розбурхала мережу своїми гарячими фото. Цього разу модель у білизні та коротенькому топі похизувалась апетитними формами.

28-річна американська модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 23 млн підписників. І це не дивно, адже красуня знає, чого хочуть її фанати. Відтак, на профілі можна побачити чимало пікантних кадрів, де на зірці обмаль одягу або ж купальники чи білизна її власного бренду Inamorata.

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Нещодавно красуня вирішила показати свою струнку фігуру у коротенькому топі, який ледь прикриває груди, та в бікіні. Мало хто не міг не помітити знімки з сідницями та кумедного собаку, який побачив щось на вулиці.

Сексуальна Емілі Ратажковскі показала фанатам сідниці - фото 341473

Сексуальна Емілі Ратажковскі показала фанатам сідниці - фото 341474

Сексуальна Емілі Ратажковскі показала фанатам сідниці - фото 341475

Джерело всіх фото: instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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