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Сексуальна Емілі Ратажковскі кардинально змінила вигляд (фото 18+)

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Емілі Ратажковскі білявеп - фото 1
Емілі Ратажковскі білявеп / instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі все ж наважилась на зміни у зовнішності, і тепер збирає тисячі компліментів у мережі.

29-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 26 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

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Нещодавно Ратажковскі вирішила змінити стиль та стала яскравою білявкою. Дівчина навіть влаштувала повноцінну зйомку про те, як почувалась перші дні у новому образі. Звісно ж, на більшості кадрів можна побачити не лише нову зачіску Емілі, а й її звабливі форми.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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