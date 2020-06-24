Дженніфер Лопес підкорила шанувальників відвертим танцем: запальне відео

Популярна співачка та голлівудська актриса Дженніфер Лопес розбурхала мережу спокусливим танцем. Ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах Дженніфер Лопес зображена на сцені в оточенні безлічі танцюристів. Співачка в ефектному золотистому блискучому комбінезоні обернулася спиною до залу і виконала гарячу тряску сідницями під запальну музику.

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У коментарі красуня зазначила, що у неї "танцювальний настрій" перед шоу World Of Dance, де Джей Ло є членом журі.

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