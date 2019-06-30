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Сексуальна дзюдоїстка Білодід похвалилася фото в купальнику

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Одна з найуспішніших і найкрасивіших українських спортсменок - фото 1
Одна з найуспішніших і найкрасивіших українських спортсменок / Picdeer

Спортсменка з України, 18-річна Дар'я Білодід проводить відпустку в Туреччині. Звідти вона ділиться гарячими літніми кадрами. Зацініть!

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід, чемпіонка світу та Європи, чемпіонка Європейських ігор 2019, зі своєю подругою, гандболісткою Марією Сухою, відпочиває в Туреччині.

І ще: Українець виграв золото Європейських ігор в боксі

Одна з найуспішніших і найкрасивіших українських спортсменок показала, як відпочиває після завоювання золотої медалі на Європейських іграх в Мінську. Сфотографувавшись в купальнику на одній з місцевих яхт, Дар'я Білодід блиснула просто дивовижною фігурою! Ніколи не подумаєш, що ця ніжна дівчина "звір", коли справа доходить до дзюдо.

Сексуальна дзюдоїстка Білодід похвалилася фото в купальнику - фото 337336

Сексуальна дзюдоїстка Білодід похвалилася фото в купальнику - фото 337337

Тим часом українські футболісти діляться яскравими фотографіями з відпочинку. Дивіться, як проводять свої літні сонячні дні наші гравці!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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