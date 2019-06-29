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Українець виграв золото Європейських ігор в боксі

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Українець Віктор Вихрист став чемпіоном Європи з боксу - фото 1
Українець Віктор Вихрист став чемпіоном Європи з боксу / 24tv

Віктор Вихрист приніс Україні 10-е золото на Європейських іграх в Мінську! Українець здобув перемогу над французом Мурадом Алієвим.

Свій шлях на Європейських іграх Вихрист почав перемогою над росіянином Іваном Верясовим (5:0), потім у чвертьфіналі одноголосним рішенням суддів розібрався з сербом Владаном Бабичем.

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Півфінальний бій проти хорвата Марко Мілуна Вихрист після серії нокдауну достроково завершив в третьому раунді. У бою за золото Вихрист драматично здолав француза Мурада Алієва. За 33 секунди до кінця останнього раунду після зіткнення головами Вихрист отримав важке розсічення. Рефері в рингу після консультації з медиком достроково зупинив бій.

Віктор Вихрист - фото 337273

Віктор Вихрист - фото 337274

На суддівських записках Вихрист здобув перемогу розділеним рішенням суддів: 30:27, 29:28, 30:27, 30:27 і 28:29. Золото в Мінську стало для Вихриста другим в кар'єрі. Два роки тому 27-річний боксер з Кременчука виграв домашній чемпіонат Європи в Харкові.

Медаль в боксі стала для України 37-ю на Європейських іграх в Мінську (10-13-14). Команда замикає ТОП-4 медального заліку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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