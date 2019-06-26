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Ломаченко – Кемпбелл: стала відома офіційна дата та місце бою
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Свій наступний бій український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко проведе проти британця Люка Кемпбелла. Боксери поборються за вакантний пояс WBC. До вашої уваги дата та місце поєдинку!
Команди обох боксерів вже дійшли згоди щодо деталей бою. WBC офіційно підтвердила, що бій Ломаченко – Кемпбелл відбудеться 31 серпня 2019 року. Місце проведення поєдинку – Лондон (Великобританія), однак на який саме ринг вийдуть боксери наразі невідомо.
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На кону – пояс чемпіона світу за версією WBC, який став вакантним після відмови Майкі Гарсія від нього. Якщо Ломаченко здобуде цей титул, до для звання абсолютного чемпіона світу йому залишиться виграти тільки пояс IBF.
Нагадаємо, що в своєму крайньому поєдинку Лома феєрично переміг британця Ентоні Кролла, захистивши пояси WBO та WBA у легкій вазі. На рахунку 31-річного українця вже 13 перемог і тільки одна поразка на профі-рингу (13-1-0, 10 KO).
Натомість суперник Василя, 31-річний британський боксер та олімпійський чемпіон Люк Кемпбелл (20-2-0, 16 KO) на професійному ринзі провів 22 поєдинки: у 16 з них він здобув перемогу та двічі зазнав поразки. У крайньому бою 15 березня Люк подолав мексиканця Адріана Янга.
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