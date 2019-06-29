Де та з ким відпочивають зіркові українські футболісти: фото

Українські футболісти діляться яскравими фотографіями з відпочинку. Дивіться, як проводять свої літні сонячні дні наші гравці!

В літнє міжсезоння українські футболісти активно відпочивають зі своїми рідними та близькими.

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Дивіться, де і з ким відпочивають футболісти! Почнемо з півзахисника "Шахтаря" Віктора Коваленка, який провів відпустку в Анталії (Туреччина). Ще один гравець "Шахтаря" Богдан Бутко разом з дружиною відпочивали на острові Балі.



Один з лідерів "Динамо" Віктор Циганков відпочив із загадковою незнайомкою на Мальдівах.

Голкіпер киян Георгій Бущан теж відпочивав у теплих країнах. Тарас Степаненко з дружиною і трьома дітьми були у Туреччині. А от Олександр Зінченко зі своєю дівчиною Владою Седан (українською журналісткою) поїхали у Голлівуд.

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