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Де та з ким відпочивають зіркові українські футболісти: фото

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Зінченко і Влада Седан - фото 1
Зінченко і Влада Седан / instagram

Українські футболісти діляться яскравими фотографіями з відпочинку. Дивіться, як проводять свої літні сонячні дні наші гравці!

В літнє міжсезоння українські футболісти активно відпочивають зі своїми рідними та близькими.

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Дивіться, де і з ким відпочивають футболісти! Почнемо з півзахисника "Шахтаря" Віктора Коваленка, який провів відпустку в Анталії (Туреччина). Ще один гравець "Шахтаря" Богдан Бутко разом з дружиною відпочивали на острові Балі.

Де та з ким відпочивають зіркові українські футболісти: фото - фото 337211

Де та з ким відпочивають зіркові українські футболісти: фото - фото 337214
Один з лідерів "Динамо" Віктор Циганков відпочив із загадковою незнайомкою на Мальдівах.

Де та з ким відпочивають зіркові українські футболісти: фото - фото 337209

Голкіпер киян Георгій Бущан теж відпочивав у теплих країнах. Тарас Степаненко з дружиною і трьома дітьми були у Туреччині. А от Олександр Зінченко зі своєю дівчиною Владою Седан (українською журналісткою) поїхали у Голлівуд.

Де та з ким відпочивають зіркові українські футболісти: фото - фото 337212
Де та з ким відпочивають зіркові українські футболісти: фото - фото 337213
Де та з ким відпочивають зіркові українські футболісти: фото - фото 337210

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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